Serie B, LIVE / Cosenza - Benevento 0-0 Si recupera al San Vito il match della 28^ giornata

Cosenza - Benevento 0-0 (Live)

Cosenza (3-5-2): Matosevic; Vaisanen, Camporese, Rigione; Di Pardo, Gerbo, Carraro, Florenzi, Situm; Caso, Larrivey. A disp.: Sarri, Vigorito, Pandolfi, Venturi, Palmiero, Vallocchia, Kongolo, Zilli, Arioli, Hristov, Ndoj, Liotti. All.: Bisoli

Benevento (4-3-3): Paleari; Elia, Barba, Vogliacco, Letizia; Ionita, Viviani, Acampora; Improta, Forte, Farias. A disp.: Manfredini, Gyamfi, Tello, Petriccione, Foulon, Insigne, Moncini, Sau, Masciangelo, Talia, Pastina, Brignola. All.: Caserta

Arbitro: Sozza di Seregno. Assistenti: Imperiale e Tolfo. IV ufficiale: Saia. VAR e AVAR: Di Paolo e DI Monte.

SECONDO TEMPO

59' Sinistro di Acampora facilmente parata da Matosevic

54' Ci prova Improta con un destro che viene deviato da Vaisanen: para Matosevic

52' Il Benevento è padrone del campo, il Cosenza si difende e cerca di partire in contropiede

49' Farias sulla sinistra per Acampora che calcia fuori

45' Inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

46' Termina il primo tempo. Cosenza - Benevento 0-0

45' Un minuto di recupero

40' Sombrero di Farias su Di Pardo, palla a Forte che calcia di sinistro: palla fuori

36' Destro di Caso da posizione defilata che si spegne sul fondo

34' Giallo anche per Larrivey, autore di un fallo su Vogliacco

30' Ammonito Elia

29' Il Cosenza segna con Rigione, ma l'arbitro fischia con largo anticipo per segnalare un fallo su Paleari

27' Il Benevento comincia a tenere il pallino del gioco

25' Occasionissima per il Benevento. Grande recupero di Viviani che mette Farias a tu per tu con Matosevic, ma la conclusione del brasiliano va in curva da ottima posizione

22' Sinistro dal limite di Improta che non impensierisce Matosevic

18' Il Cosenza è in palla ed è bravo nel chiudere bene gli spazi. Il Benevento deve riorganizzarsi

12' Pericolo Cosenza. Conclusione al volo dal limite di Carraro respinta da Paleari, sulla ribattuta Caso ha cercato di mettere Larrivey solo davanti alla porta, ma la palla è stata anticipata dall'estremo difensore giallorosso

10' Punizione di Carraro per la testa di Rigione, ma il capitano rossoblù - marcato da Ionita - non riesce a colpire di testa il pallone da buona posizione

6' Forte difende palla e difende Farias che calcia dal limite: Matosevic para

3' Partita subito con grande intensità

0' Comincia la partita!

PRE PARTITA

Finalmente si recupera il match tra Cosenza e Benevento, valido per il recupero della 28^ giornata del campionato di serie B. Ci sono delle modifiche alla formazione giallorossa. Resta invariata la difesa, mentre a centrocampo si rivede Viviani dal primo minuto che prende il posto dello squalificato Calò. In avanti c'è Farias, considerato l'infortunio di Insigne. Si tratta di uno snodo importante della stagione per entrambe le squadre: il Benevento vuole agganciare il secondo posto, mentre i padroni di casa cercheranno di compiere una impresa per ottenere punti preziosi nell'ottica salvezza.