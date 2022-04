Benevento, Vogliacco non molla: "Ci crediamo ancora, lotteremo fino alla fine" Il centrale difensivo giallorosso: "Ci è mancata la giusta lucidità"

Ecco il commento di Vogliacco subito dopo il triplice fischio del match perso col Cosenza:

"Sicuramente ci è mancato qualcosa. Per noi era una partita molto importante. Gare del genere si decidono spesso sugli episodi, doveva esserci maggiore convinzione e anche cattiveria che in questi impegni non può mai mancare. Contro formazioni che si devono salvare e che si schiacciano molto ci vuole molta pazienza. Nel secondo tempo siamo stati pericolosi in varie occasioni. E' mancato il guizzo finale, l'abbiamo preparata stando attenti a non concedere molte ripartenze. Dovevamo essere più attenti nei minuti finali".

RESETTARE - "Oggi c'è sicuramente tanta amarezza. Da domani dovremo essere bravi a resettare. Nulla è perduto, noi ci crediamo. Stiamo dando anima e cuore e sicuramente dobbiamo dare qualcosa in più. Vogliamo essere protagonisti, portando a termine la nostra missione in un modo o nell'altro".

GOL COSENZA - "Sapevamo che dovevamo fare bene le marcature preventive. Un gol del genere non deve essere preso nei gol finali. Siamo dispiaciuti e lo studieremo affinché non si ripeta".

STANCHEZZA - "L'atteggiamento non è mancato, tutti sono usciti dal campo stremati e tutti hanno fatto una buona partita. Oggi c'era un'aria particolare perché ci tenevamo, sapevamo che era una partita fondamentale. Giocando gare ravvicinate capita che ci manchi la lucidità, ma la stanchezza non può esistere perché sono partite troppo importanti. Dobbiamo sopperire alla stanchezza con qualità e lucidità".

PORDENONE - "Siamo a tre punti dal secondo posto, mancano ancora quattro partite. Lunedì ci sarà uno scontro diretto tra le nostre avversarie. Posso garantire che daremo l'anima fino all'ultimo secondo dell'ultima partita".