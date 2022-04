Lotta per la A: ci sarà ancora da divertirsi... Il Benevento ha perso un'occasione, ma in 4 partite può ancora accadere di tutto

La considerazione più banale è quella di lasciar perdere tutto e concentrarsi solo sui play off. L'occasione persa è sotto gli occhi di tutti (anche un punto sarebbe stato utile, dopotutto), ma piangersi addosso è una brutta abitudine di queste parti, meglio concentrarsi su questo rush finale approcciando con determinazione le ultime quattro fatiche della stagione regolare. Poi, se saranno play off ci sarà solo da pensare che in quattro campionati di B, la Strega avrà fatto una promozione diretta e tre volte la post season (una volta vincendola).

Prima però di tuffarci nelle braccia delle banalità, diamo uno sguardo al calendario di queste ultime quattro giornate.

Lunedì di Pasquetta, si sa, si torna in campo. Il Benevento sarà di scena a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone fanalino di coda della classifica, ma la giornata vivrà il suo clou con il derby lombardo Monza-Brescia, sul quale ci sono già polemiche e fremiti (i bresciani possono andare solo nel settore a loro riservato perchè la gara – a torto dicono le rondinelle - è considerata ad alto rischio e hanno già polverizzato i 677 biglietti assegnati). Ma Pasquetta potrebbe avere altre sorprese in serbo: non è da sottovalutare la sfida del Granillo tra Reggina e Lecce, dove Baroni sarà un ex e dove Stellone darebbe chissà cosa per una vittoria di prestigio. Per Cremonese e Pisa due sfide casalinghe, rispettivamente contro Cosenza e Como. Pensare ad un risultato diverso da una vittoria dei padroni di casa sembra pura fantasia. Si vedrà.

La 36a giornata, lunedì 25 aprile, sarà ancora da togliere il fiato. Uno scontro diretto al via del Mare tra Lecce e Pisa, una trasferta niente affatto agevole per il Monza a Frosinone, una gita (?) sullo Jonio per la Cremonese, impegnata allo Scida contro l'orgoglio (ormai solo quello...) del Crotone. Impegno casalingo per il Brescia contro la Spal. Il Benevento? Riceve la Ternana al Vigorito.

37a giornata. Sembra sin d'ora da fuochi d'artificio. Per il Benevento è il giorno dello scontro diretto all'U-Power Stadium di Monza: sarà decisivo per i giochi in vetta? Chissà... Nella stessa giornata c'è un Cittadella-Brescia ammiccante, un Vicenza-Lecce suggestivo e un Cremonese-Ascoli indecifrabile. La partita più scontata sembrerebbe Pisa-Cosenza. Ma mai dire mai...

Ultima giornata. Chissà che non sia realmente quella che decide tutto, la volata finale gomito a gomito. Benevento al Vigorito con la Spal, Cremonese a Como, Monza a Perugia (bisognerà vedere se gli umbri sono ancora in corsa per un posto nei play off...). Il Pisa rischia fino in ultimo a Frosinone, dovrebbe essere solo una formalità invece per il Brescia in casa con la Reggina e per il Lecce contro il Pordenone.

Provate a fare un pronostico, ma prenderci sarà dura per tutti.