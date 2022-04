Serie B, sarà una Pasquetta infuocata Tanti scontri segneranno gli obiettivi delle 20 formazioni cadette

Si prevede una Pasquetta infuocata in serie B. Il campionato è vicino alla conclusione, di conseguenza ogni giornata rappresenta uno snodo importante per la stagione di "quasi" tutte le squadre. Alle 12:30 ci sarà il match tra Spal e Crotone, con gli estensi che cercheranno i tre punti per eliminare ogni possibile preoccupazione legata ai play out. Il Lecce farà visita alla Reggina: si prevede un vero e proprio esodo di tifosi salentini, consapevoli che un successo avvicinerebbe la compagine guidata da Baroni alla promozione in serie A.

Importante anche Vicenza - Perugia. La vittoria del Cosenza sul Benevento ha rovinato i piano del nuovo tecnico Baldini che adesso si trova a tre lunghezze di distanza dai play out. Il Perugia di Alvini, con quest'ultimo che pochi giorni fa ha rinnovato il contratto col club umbro, vuole tenere viva l'ambizione di agganciare i play off sperando in un passo falso del Frosinone a Terni.

In chiave promozione c'è da segnalare la Cremonese che ospita il Cosenza, mentre il Pisa affronterà in casa il Como. Di grande importanza è lo scontro diretto tra Monza e Brescia che potrà dire tanto sul destino di entrambe. Un incontro che indirettamente chiama in causa anche il Benevento che, con un possibile successo a Pordenone, potrebbe riguadagnare punti preziosi su entrambe o come minimo su almeno una delle due dirette concorrenti ai vertici.

Una cosa è certa: a Pasquetta non mancheranno le emozioni per un finale di stagione che si conferma sempre più avvincente.