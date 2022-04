Benevento, out Insigne. Torna Calò Questo pomeriggio la partenza per Lignano Sabbiadoro

Si parte. Questo pomeriggio alle 17 ci sarà un charter per i giallorossi con destinazione Lignano Sabbiadoro. Perché domani ci sarà la sfida col Pordenone. Sarà una tappa fondamentale per la strega in chiave promozione diretta. Nulla è ancora perduto nonostante la disfatta di Cosenza. Certo è che la squadra di Caserta ha rimesso nelle mani delle altre il suo destino ma questo campionato più volte ha dimostrato che nulla è scontato. Non banali gli altri scenari: il Cosenza, che avrà bisogno di più punti per salvarsi al di là di quelli ottenuti col Benevento, affronterà in trasferta la Cremonese e poi ci sarà lo scontro diretto tra Monza e Brescia. La strega potrebbe approfittarne. Anzi, dovrà approfittarne. In campo non ci sarà Insigne. Si è sentita la sua mancanza al San Vito Marulla ma l’esterno non riuscirà a recuperare per il turno di Pasquetta. Sarà pronto per il posticipo con la Ternana. Torna invece dalla squalifica Calò che si candida per un posticino in squadra nell’undici titolare. Viviani sta bene e lo ha dimostrato a Cosenza ma il tempo di recupero è stato esiguo. Sarà una delle tante valutazioni che dovrà fare Fabio Caserta. Da non escludere a priori nemmeno l’inserimento di Foulon con il ritorno di Letizia sulla destra, dopotutto Elia non è parso in forma nel recupero infrasettimanale. Sta di fatto che l’aspetto più importante sarà quello mentale. La cosa più difficile sarà cancellare l’ultima sconfitta, la più pesante di un intero campionato, ad ammetterlo è stato proprio il tecnico calabrese. Bisognerà capire che nulla è perduto e soprattutto non andrà sottovalutato il Pordenone al di là della sua posizione in classifica. Ci sono sempre delle motivazioni.