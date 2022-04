Benevento, col Pordenone out anche Vogliacco Il difensore non fa parte dei convocati

Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Fabio Caserta ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 18 aprile, ore 15:00, presso lo stadio "G. Teghil" di Lignano Sabbiadoro, contro il Pordenone. C'è un'assenza dell'ultima ora: si tratta di Vogliacco. Una defezione che crea qualche grattacapo per quanto riguarda l'assetto difensivo. Out anche Insigne e Glik. Rientra Lapadula.

4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 7 Elia Salvatore, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 16 Improta Riccardo, 23 Ionita Artur, 9 LapadulaGianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolò, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andès, 24 Viviani Mattia.