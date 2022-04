Pordenone - Benevento, le scelte di Caserta: cambi in tutti i reparti Ecco la formazione che scenderà in campo al Teghil

Svelate le carte in merito alle scelte di Caserta per il match in programma tra poche ore col Pordenone. Il tecnico conferma il 4-3-3, ma si registrano delle modifiche nella scelta degli uomini.

DIFESA - In porta Paleari. Il reparto arretrato è privo di Glik e Vogliacco, quindi c'è il rientro di Pastina che giocherà al fianco di Barba. Il giovane prodotto del vivaio sannita non vestiva la maglia da titolare dalla prima giornata di campionato. Sulle corsie esterne torna Letizia sulla destra, con Foulon che agirà sul versante opposto. Panchina per Elia.

CENTROCAMPO - Ci sono dei cambiamenti anche a centrocampo. Caserta dà fiato a Ionita, reduce da un tour de force impegnativo perché sempre utilizzato anche con la Moldavia. Partirà Petriccione dal primo minuto, con Viviani in mediana e Acampora interno.

ATTACCO - Sarà Moncini a guidare il reparto avanzato, con Forte che partirà dalla panchina. A dare man forte all'attaccante ci saranno gli esterni Tello e Farias.