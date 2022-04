Pasquetta con la Strega, ecco il numero di tifosi sanniti al Teghil Il Benevento non sarà solo a Lignano Sabbiadoro

Sarà una Pasquetta colorata di giallorosso per i tifosi del Benevento, soprattutto per quelli che hanno deciso di lasciare le famiglie per essere presenti allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il numero fatto registrare in prevendita non è affatto da disprezzare, con ben 106 sostenitori al seguito. Di questi, oltre agli ultras della Curva Sud e del primo anello che sono partiti alle prime luci dell'alba, si registrano anche gli appassionati tifosi residenti al Nord. Un sostegno che spera di poter festeggiare al meglio la Pasquetta dopo l'amarezza per la sconfitta rimediata giovedì col Cosenza.