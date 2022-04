Il Benevento passeggia sul Pordenone: per la A diretta è ancora tutto aperto Quattro gol dei giallorossi ai ramarri che retrocedono in serie C

Pordenone - Benevento 1-4

Pordenone (4-3-3): Bindi; El Kaouakibi (11'st Deli), Barison (23'st Bassoli), Dalle Mura, Perri; Zammarini, Pasa (17'st Gavazzi), Lovisa; Cambiaghi, Butic, Candellone (17'st Okoro). A disp.: Fasolino, Sabbione, Mensah, Pellegrini, Onisa, Secli, Valietti, Andreoni. All.: Tedino

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Barba, Pastina, Foulon; Petriccione (12'st Elia), Viviani (23'st Calò), Acampora (28'st Talia); Tello, Moncini (23'st Forte), Farias (28'st Brignola). A disp.: Muraca, Manfredini, Gyamfi, Improta, Ionita, Sau, Masciangelo. All.: Caserta

Arbitro: Camplone di Pescara. Assistenti: Paganessi e Miele. IV ufficiale: Delrio. Var e Avar: Minelli e Marchi

Marcatore: 2'pt e 18'pt Moncini, 22'st e 27'st Farias, 41'st Cambiaghi

Vittoria del Benevento in casa del Pordenone con il risultato di 4-1. Decisive le doppiette di Moncini e Farias. Resta ancora tutto aperto per la promozione diretta, con i giallorossi che balzano a quota 63 punti in classifica.

SECONDO TEMPO

90' Termina la partita! Il Benevento vince in casa del Pordenone con il risultato di 4-1!

87' Sinistro di Brignola che sfiora la porta di Bindi

86' Gol del Pordenone con Gavazzi che capitalizza al meglio un assist di Cambiaghi

80' Si fa vedere il Pordenone con un destro di Cambiaghi che sfiora di poco la porta difesa da Paleari

73' Dentro Brignola e Talia al posto di Farias e Acampora

72' Ancora Farias! Il brasiliano capitalizza un passaggio di Forte per siglare il gol del 4-0

68' Cambio Pordenone: entra Bassoli al posto di Farison. In casa giallorossi ci sono Forte e Calò che rilevano Moncini e Viviani

67' Tris giallorosso! Progressione di Tello che serve Farias: il destro del brasiliano non lascia scampo a Bindi

66' Ammonito anche Elia

64' Giallo per Okoro per fallo su Viviani

62' Entrano Okoro e Gavazzi al posto di Cannellone e Pasa

61' Bella palla di Tello per Farias, pronto solo a gonfiare la rete da pochi passi ma la palla viene deviata in angolo da Zammarini con un intervento provvidenziale

57' Cambio per il Benevento: Caserta inserisce Elia al posto di Petriccione. Non c'è nessun cambio tattico: Tello arretra per diventare un interno di centrocampo, mentre Elia sarà l'esterno destro d'attacco

54' Candellone atterra Foulon: Camplone estrae il cartellino giallo

50' Cross di Perri per la testa di Candellone: para Paleari

45' Rientrano le squadre in campo. Cambia Tedino che inserisce Deli al posto di El Kaouakibi

PRIMO TEMPO

45' Termina il primo tempo col Benevento in vantaggio di due reti

45' Sulla successiva punizione, Petriccione spedisce alta

44' Ammonito Pasa per fallo su Viviani

37' Sinistro di Foulon che sfiora l'incrocio dei pali

33' Sinistro di Cambiaghi che si spegne sul fondo

32' Azione manovrata del Benevento con Farias che serve Acampora: la conclusione del centrocampista viene bloccata da Bindi

29' Destro di Farias dal limite che va alle stelle

28' Il Benevento amministra il gioco senza difficoltà

24' Progressione di Tello che salta Dalle Mura e prova il sinistro: palla di poco fuori

22' Farias salta Bindi, ma da posizione defilata non prova la conclusione e serve Tello; la conclusione del colombiano è forte ma centrale, l'estremo difensore dei ramarri respinge la sfera

18' Raddoppio del Benevento! Progressione di Acampora che pesca Moncini: l'ex Spal si gira, elude la marcatura di Dalle Mura, e gonfia la rete per il 2-0

7' Progressione di Letizia sulla destra che serve Moncini, ma il suo tocco va di poco fuori

3' Butic sporca i guantoni a Paleari con una conclusione centrale

2' Benevento in vantaggio! Farias si beve El Kaouakibi e crossa dalla sinistra per la testa di Moncini: la punta insacca di testa alle spalle di Bindi

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Nel lunedì di Pasquetta si affrontano Pordenone e Benevento. Caserta conferma il 4-3-3, ma effettua dei cambi alla formazione titolare rispetto a quanto visto col Cosenza. In difesa c'è il rientro di Pastina che sostituisce Vogliacco, così come Foulon che rileva uno stanco Elia. Parte dalla panchina Ionita, con Petriccione che torna tra i titolari insieme a Viviani e Acampora a centrocampo. In avanti spazio a Moncini, supportato da Tello e Farias. Tribuna per Lapadula.