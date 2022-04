Letizia: "Le prossime partite saranno finali. Tifosi, venite allo stadio" Il commento del capitano del Benevento nel post gara:

Il Benevento è tornato alla vittoria dopo la sconfitta di giovedì col Cosenza. Capitan Letizia ha commentato così la vittoria conquistata dalla Strega:

"Abbiamo fatto una grande vittoria, non era facile venire qui contro un'avversaria che cercava di evitare la retrocessione. L'abbiamo sbloccata subito. La partita di Cosenza l'abbiamo subito archiviata. Dobbiamo andare avanti e affrontare le prossime tre partite come se fossero delle finali. Mi auguro che in queste due partite in casa ci sia tanta gente allo stadio, è molto importante per il bene di tutti".

SCELTE - "Il mister può fare tante scelte perché questa è una rosa formata da ottimi calciatori. Siamo venuti con l'atteggiamento giusto, con l'anima e col cuore. Per noi questa era una partita molto importante dopo quanto accaduto a Cosenza".

CAMMINO - "Nel calcio ci sono degli alti e bassi, mi è dispiaciuto perdere a Cosenza perché eravamo consapevoli dell'importanza della partita. Dobbiamo vincerle tutte per sperare in un qualcosa di molto grande".

GIOVANI - "Ascoltano tanto, si impegnano negli allenamenti. Devono continuare così".

TIFOSI - "E' sempre bello vederli in qualsiasi parte d'Italia. Per loro c'è grande rispetto, li ringraziamo per i chilometri che fanno".