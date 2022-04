Benevento, Caserta: "Prestazione importante, non era facile dopo Cosenza" Il commento del tecnico: "Adesso puntiamo al massimo nelle ultime tre partite"

Ecco il commento di Caserta nel post gara di Pordenone - Benevento:

"Non era facile ripartire dopo la partita di Cosenza, dove la squadra aveva fatto la prestazione ma è stata punita dall'episodio. Oggi non era facile, la squadra è stata molto brava. Il risultato fa sembrare tutto facile, ma non è stato così. Sono stati bravi i ragazzi nell'incanalarla sin da subito. La nostra è una squadra importante che non a caso si trova ai vertici della classifica. Sono convinto che spesso e volentieri chi subentra dalla panchina dà un supporto importante. Sono contento per Pastina che si è fatto trovare pronto: ha giocato poco perché davanti ha calciatori più esperti, oltre a qualche problema fisico che l'ha condizionato nel corso dell'anno. Bene Farias, all'attaccante serve ritrovare il gol. Oggi stava decisamente meglio rispetto alle scorse partite. Bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo, ci sono tre partite che dobbiamo affrontare al massimo della concentrazione e della voglia. Continuiamo così".

"La prestazione è stata importante, la sconfitta di Cosenza poteva incidere molto a livello mentale. Stiamo facendo molto bene, sono contento della crescita della squadra. Non era per niente facile venire a Pordenone e partire in questo modo contro una squadra che non ha nulla da perdere. Questo è un segnale importante, dobbiamo cercare sempre di chiudere le partite il prima possibile".

"Petriccione? Sono soddisfatto di tutta la squadra. Anche lui ha fatto una buona gara, quando non giochi per tanto tempo è importante farsi trovare pronti. Lo stesso vale per Foulon. Questo è un fattore positivo. Adesso avremo la possibilità di lavorare per tutta la settimana. Sono convinto che in queste partite servirà esperienza, voglia e determinazione di tutta la squadra".

"Vogliacco? Ha già avuto un problema a Cosenza. Non ce l'ha fatta per questa partita. Credo non sia niente di grave, si tratta di un colpo al tallone. Mi auguro di recuperarlo per la prossima".