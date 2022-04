Benevento, Foulon: "Conquistiamo nove punti, poi vedremo cosa succederà" L'esterno belga: "Ora pensiamo a recuperare in vista della Ternana"

Nel post gara di Pordenone - Benevento ha parlato anche Daam Foulon:

"Non è ancora finito il campionato, era importante vincere questa partita e ci siamo riusciti. Ciò che mi interessa è la squadra, quando il mister mi chiama in causa sono sempre a disposizione per contribuire al raggiungimento di risultati positivi. Sarà importante conquistare nove punti, poi vedremo cosa faranno le altre squadre. Nel mio primo anno ci sono state delle difficoltà, non era facile perché in Italia il calcio è totalmente diverso rispetto al Belgio. Sto crescendo tanto e mi impegno quotidianamente per crescere al meglio. La Ternana? Speriamo che ci siano tanti tifosi. Possiamo fare un bel risultato. L'importante è rientrare e recuperare bene, poi penseremo alla Ternana".