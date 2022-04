Benevento, il bel gesto della tifoseria giallorossa Esposto uno striscione per omaggiare un tifoso del Pordenone recentemente scomparso

Una bella e calda giornata in uno dei posti più vacanzieri del Friuli, la voglia di prendere il primo sole di stagione, la gioia per una vittoria ottenuta a mani basse. Ma anche tanta solidarietà. Prima che iniziasse la partita i tifosi giallorossi, tra cui tanti erano provenienti proprio dai centri del Nord, hanno esposto uno striscione su cui campeggiava la scritta “Alberto vive”. Il messaggio struggente era rivolto ai tifosi del Pordenone che erano nel settore a fianco. Alberto è un ragazzo della tifoseria dei “ramarri” scomparso di recente e la tifoseria giallorossa ha voluto omaggiarlo con questo striscione. Un momento di commozione che ha coinvolto entrambe le fazioni, che hanno assistito alla sfida senza mai mostrare astio nei confronti della tifoseria avversaria. Un gesto di grande solidarietà in un momento drammatico dell'Europa per quello che sta accadendo in Ucraina. Il mondo del pallone dà spesso esempi da initare. Per fortuna.