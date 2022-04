Benevento, Farias l'uomo in più in questo rush finale L'attesa è stata lunga, ma il brasiliano ha finalmente ritrovato condizione e prestazione

Aveva lanciato un segnale forte già in quel Cosenza – Benevento dal risultato inaspettato. Fabio Caserta lo butta nella mischia dal primo minuto, Farias sbaglia un gol clamoroso ma in più di una occasione si rende pericoloso dando perfino un pallone prezioso ad Acampora per quel vantaggio che non è mai arrivato. Il brasiliano è sempre nel vivo del gioco. La strega lo ritrova dopo mesi e mesi di attesa ma il tecnico teme per la sua condizione e non vuole rischiarlo chiamandolo in panchina. Il segnale però è stato chiaro, non coglierlo sarebbe stato da folli e il tecnico calabrese in questo campionato ha dimostrato di saper rivedere le sue scelte, di non forzare le sue idee e di correggere il tiro se è necessario. Così si affida ancora a Farias col Pordenone, per dirla tutta fa leva sulla panchina e decide di far rifiatare chi, seppur importante per la squadra, non è al top della condizione. Moncini fa bene, Farias domina e fa sembrare tutto troppo facile. Verrebbe da pensare che in fondo di fronte c'è una squadra in frantumi ma la sconfitta a Reggio del Lecce è la dimostrazione lampante che non ci sono sfide facili. Ora Caserta avrà una settimana lunga per preparare il match casalingo con la Ternana. E al di là delle risposte positive arrivate a Lignano Sabbiadoro, difficilmente l'allenatore sannita punterà sulla continuità nel posticipo di lunedì. Si fa fatica a pensare che giocatori come Ionita e Forte possano restare nuovamente fuori. Il dubbio riguarda anche Improta, tra l'altro andranno valutate le condizioni di Insigne e di Vogliacco. Ma proprio domani ci sarà la ripresa. Per l'occasione il tecnico avrà modo di parlare con lo staff medico e di valutare la condizioni di tutti. Non dovrebbero esserci dubbi invece su Farias. Il brasiliano ci sarà in questo rush finale. I suoi colpi dovranno aiutare il Benevento a vincerle tutte. Perché non saranno ammessi altri passi falsi. Potrebbero addirittura non bastare i nove punti, una tra Cremonese e Lecce dovrà fallire qualche appuntamento, ma proprio questo campionato sta dimostrando che tutto è possibile. E la squadra di Pecchia dovrà affrontare il Crotone in terra calabrese, quella terra che ha già fermato Benevento e Lecce, mentre quest'ultima aspetterà il Pisa per un nuovo big match.