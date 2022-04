Benevento, in ripresa Insigne e Vogliacco E' ancora presto per valutare la loro disponibilità per la sfida con la Ternana

I giallorossi sono scesi in campo questo pomeriggio per la ripresa della preparazione. Lunedì ci sarà la Ternana al Vigorito. Sarà la terzultima tappa di questo campionato. La squadra di Caserta non dovrà fallire. Bisognerà vincerle tutte per sperare ancora nella promozione diretta che sarà possibile solo se una tra Lecce e Cremonese commetterà almeno un passo falso. Perché se da un lato il cammino personale sarà fondamentale, dall'altro conterà anche quello delle dirette antagoniste. Con la sconfitta di Cosenza la strega ha perso l'occasione di dover dipendere solo da se stessa. Ma è inutile guardare indietro. La vittoria di Pordenone rilancia i sanniti. In effetti alla ripresa si è respirato un clima più sereno rispetto a quello dei giorni che hanno preceduto la trasferta di Lignano Sabbiadoro. È mancato però all'appuntamento Vogliacco, oltre ad Insigne. Il difensore ha dovuto fare i conti con un trauma contusivo al calcagno. È in netta ripresa come l'esterno partenopeo ma per entrambi bisognerà aspettare qualche giorno per capire se saranno a disposizione di Fabio Caserta. Ma non mancheranno eventualmente le alternative. Il Benevento proprio nell'ultima sfida ha dimostrato di avere una panchina importante. “Per me sono tutti titolari” aveva precisato l'allenatore giallorosso a fine gara. Sicuramente tra gli aspetti positivi c'è quello di aver trovato finalmente Farias. La condizione c'è, la sua ultima prestazione è da incorniciare, due gol e giocate da calciatore di categoria superiore. Ciò che servirà per poterle vincere tutte. Ma non andrà sottovalutata la prossima avversaria. La Ternana non farà sconti. Ma le motivazioni della strega dovranno contare più di ogni altra cosa. Sarà fondamentale provare a sbloccarla subito come è accaduto nella trasferta col Pordenone. Probabile che Caserta cambierà nuovamente l'undici al Vigorito. Ma è ancora presto per avere un quadro chiaro. C'è tempo per sciogliere tutti i dubbi. Già domani ci sarà la seconda seduta. L'appuntamento sarà in mattinata.