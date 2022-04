Hetemaj, l'ex Benevento lascia l'Italia Il centrocampista ha lasciato la Reggina

E' terminata prima del previsto l'esperienza di Perparim Hetemaj con la maglia della Reggina. Il centrocampista non ha aspettato la fine del campionato, tant'è che ieri ha firmato con la società finlandese dell'Helsinki, sancendo il ritorno in patria dopo tanti anni vissuti in Italia con le maglie di Brescia, Chievo, Benevento e Reggina. In giallorosso ha vissuto due stagioni, caratterizzate da una promozione in serie A e la successiva retrocessione maturata nella passata stagione. Nell'attuale annata, invece, ha totalizzato trenta presenze in amaranto dopo essersi trasferito la scorsa estate a parametro zero.