Benevento in campo all'Imbriani: le foto dell'allenamento I giallorossi proseguono la preparazione in vista della Ternana

Il Benevento si è allenato questa mattina all'Imbriani in vista del match di lunedì con la Ternana. Sotto gli occhi del presidente Vigorito e di Diego Palermo, i giallorossi hanno svolto una intensa seduta. La preparazione proseguirà nella giornata di domani, poi per domenica è fissata la partenza per il ritiro pregara. L'incontro con le fere, valido per la 36^ di campionato, comincerà alle ore 18.

Di seguito, le foto realizzate da Mario Taddeo.