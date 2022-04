Lunedì l'ultimo suggestivo "spezzatino" della B Il Benevento scenderà in campo conoscendo già i risultati di Lecce, Monza e Cremonese: un vantaggio?

(frasan) A Terni non sono molti quelli che credono ancora in un'imprea delle Fere. Agganciare i play off è praticamente una chimera e tanti appassionati volgono il loro interesse già alla prossima stagione o nella migliore delle ipotesi al derby col Perugia di sabato 30. Con ben 7 punti da recuperare al Frosinone (che diventano praticamente 8 per via degli scontri diretti – due pareggi, ma migliore differenza reti per i ciociari -) è meglio mettersi l'animo in pace. Questo non vuol dire che di fronte il Benevento si ritroverà una squadra arrendevole. In questo campionato nessuno regala niente e la rabbia accumulata nella sfida col Frosinone può ancora essere un motivo di rivalsa. Però, di questi tempi, inutile sottolinearlo, è sempre meglio affrontare una squadra che non ha troppi grilli per la testa che una che si gioca la vita.

Sul piano dell'atteggiamento il Benevento non potrà sbagliare niente: nessuna concessione all'avversario, meglio mettere subito le cose in chiaro.

Questa 36a sfida di campionato e l'ultima che si gioca in orari sfalsati, le altre due avranno l'obbligo della contemporaneità. Dunque avrà valore anche l'orario in cui si gioca. Lecce-Pisa e Frosinone-Monza, così come Crotone-Cremonese si giocano alle 15. Il Benevento andrà in campo alle 18 e conoscerà già i risultati delle sue contendenti. Il dibattito è aperto: sarà un vantaggio o uno svantaggio? Tutto dipende dalla mente dei giocatori: se dovessero arrivare buone notizie dagli altri campi l'adrenalina e gli stimoli dovebbero salire al cielo (almeno si spera), così come non dovrebbe intaccare nessuno se i risultati non fossero favorevoli. L'ultimo “spezzatino” potrebbe regalare ampi squarci di emozioni: vedere più vicino un traguardo tanto agognato potrebbe infondere forze nascoste ai giallorossi. Sognare che dagli altri campi arrivino notizie confortanti non costa niente, perchè non farlo?