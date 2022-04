Benevento, primi dati della prevendita Per la partita singola con la Ternana staccati finora 727 tagliandi

L'obiettivo sarà vincerle tutte. Restano tre gare all'appello e i giallorossi dovranno conquistare ben nove punti sperando in un passo falso di una tra Cremonese e Lecce. Crederci è d'obbligo. Ma la speranza è che un aiutino possa arrivare proprio dal pubblico. Perché la presenza allo stadio degli spettatori sanniti è il vero tallone di Achille di questa stagione. Ma la teoria “che persa una partita (tipo quella di Cosenza) bisogna guardare avanti vale anche per il tifo. Sicuramente in passato non c'è stata la risposta giusta, ma ora conterà che nelle ultime due gare casalinghe ci sarà una netta salita della curva. Ecco perché il club di via Santa Colomba dopo aver attuato una serie di iniziative ha voluto rilanciare i mini abbonamenti: prezzi agevolati per chi vorrà assistere alle gare con Ternana e Spal. Ed ecco il primo dato: 847 i tagliandi legati all' ultima promo, 727 quelli di lunedì (più 40 nel settore ospiti). Mettendo a confronto i due dati, si potrebbe pensare ad una bassa adesione ai mini abbonamenti, ma c'è una lettura diversa. La cifra legata alla singola partita include anche le iniziative per gli studenti e per i dipendenti delle aziende affiliate a Confindustria. Ma al di là di tutto conterà che nelle prossime gare ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Perché il “Vigorito” dovrà tornare ad essere l'arma in più.