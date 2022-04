Il sogno di Gennaro si avvera: vedrà la partita al fianco di Vigorito Il tifoso Gennaro Iacobelli, quasi 90 anni, vive a Luino in provincia di Varese

Meglio che stare per un giorno col campione più famoso della sua squadra. Per Gennaro Iacobelli, classe di ferro 1933, il sogno da tifoso giallorosso era essenzialmente quello di vedere una partita della sua Strega al fianco di Oreste Vigorito. Gennaro è uno di quei tifosi che vivono al Nord, il cui legame con la squadra di calcio va oltre la semplice passione, è come un cordone ombelicale mai reciso. Nato al Triggio, quando il Benevento emetteva appena i primi vagiti (la squadra era stata fondata da 4 anni), si è trasferito da tempo in provincia di Varese, a Luino. La passione di Gennaro Iacobelli ha travalicato la lontananza dal centro sannita (qualcosa come 838 chilometri) e non gli ha mai impedito di fare ugualmente l'abbonamento per la Curva (prima della pandemia) e vivere ogni momento esaltante degli ultimi anni della sua squadra. Con il presidente è stata simpatia a prima vista, sin da quando grazie all'interessamento di Vittorio Terella, ci fu il primo incontro tra i due nel 2017. L'ultima stretta di mano alla festa dei tifosi del Nord a Milano, nella quale Gennaro è stato seduto proprio accanto a Oreste Vigorito.

Giunto a Benevento per le festività di Pasqua, è partita la richiesta: “Possiamo vedere la partita con la Ternana insieme?”. La risposta del presidente non si è fatta assolutamente attendere: “Certo che sì”. E così lunedì Gennaro Iacobelli coronerà il suo sogno, quello di assistere ad una partita della sua Strega gomito a gomito con Oreste Vigorito. Lapassione, quella vera, non ha età e non conosce distanze che non possano essere colmate.