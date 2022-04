Benevento, Insigne è pronto. Dubbi per Vogliacco Il difensore sente ancora dolore, sarà valutato nei prossimi due giorni

Torna a disposizione Roberto Insigne. L'esterno si è aggregato stamani al gruppo e sta bene. Sarà l'arma in più per Fabio Caserta in vista della sfida di lunedì con la Ternana. Diversa è la situazione per Vogliacco che ancora oggi ha sentito dolore. Il difensore sarà valutato nei prossimi due giorni ma difficilmente potrà partire titolare. Probabile a questo punto che il tecnico giallorosso confermerà la stessa difesa schierata contro il Pordenone. Ma non ci sarà comunque continuità negli altri reparti. A centrocampo dovrebbe tornare Ionita. In avanti ci sarà il ballottaggio tra Moncini, autore della doppietta a Lignano Sabbiadoro, e Francesco Forte. Anche sulla fascia destra si sprecano le ipotesi. Tello ha dimostrato di star bene, Insigne tornerà a disposizione e Improta ha avuto modo di rifiatare. L'esterno di Pozzuoli già col Cosenza aveva faticato sul piano della prestazione ma il turno di stop gli è servito per ricaricare le pile. Tra l'altro più volte Caserta ha sottolineato l'importanza di avere in squadra uno come Improta capace di dare più equilibrio. Saranno i dubbi che il tecnico si porterà dietro fino allo scadere, dopotutto sarà fondamentale vincerle tutte (mancano tre gare all'appello) sperando anche in un passo falso di una tra Cremonese e Lecce (la prima affronterà il Crotone in terra calabrese, l'altra accoglierà al Via del Mare il Pisa). C'è anche la questione delle diffide, in difesa ce ne sono diverse tra cui quelle di Letizia e di Barba, ma Caserta ha già detto la sua prima della sfida col Cosenza: non penserà alla gestione dei gialli, ma punterà sulla migliore formazione già nella sfida con la Ternana, avversaria che non andrà affatto sottovalutata

PREVENDITA – Per la gara di lunedì al Vigorito sono stati staccati finora 1527 tagliandi (79 nel settore ospiti). 1482 è il dato delle due gare casalinghe che rientrano nella promo dei mini abbonamenti.