Benevento, c'è un rientro importante in vista della Ternana Domani i giallorossi effettueranno la rifinitura

Caserta può sorridere. In vista del match di lunedì c'è il rientro di Vogliacco che potrà dare man forte alla difesa. Ieri il centrale era in dubbio per via di un fastidio fisico, ma quest'oggi non ha avvertito dolore e si è aggregato regolarmente con il gruppo. Il Benevento affronterà la Ternana con la difesa al completo, a eccezione di Glik che resta indisponibile così come Lapadula. Nella giornata di domani ci sarà la rifinitura, poi alle 18:40 il tecnico parlerà alla stampa per la consueta conferenza pregara che sarà trasmessa in diretta esclusiva da Ottochannel 696.