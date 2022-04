Benevento, sorpresa al Vigorito: c'è Andrea Pintori Nostalgia dell'ex giallorosso, desideroso di tornare nello stadio sannita

Una gradita sorpresa quella fatta quest'oggi da Andrea Pintori che, di passaggio nel Sannio, non ha esitato a chiamare Alessandro Cilento per poter tornare a respirare l'aria del Ciro Vigorito. Il coordinatore generale giallorosso gli ha subito spalancato le porte dell'impianto sportivo, riabbracciando "il folletto sardo" che ha vestito la maglia giallorossa dal 2010 al 2012, realizzando diciotto reti in cinquantadue presenze. Inutile raccontare la sua emozione nel calpestare nuovamente l'erba che l'ha visto protagonista con giocate e reti particolari, una su tutte quella realizzata nel derby contro la Nocerina.