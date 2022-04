Lucarelli: "Il Benevento ha una rosa incredibile, sarà una giornata movimentata" Il tecnico della Ternana: "Vogliamo continuare a giocare con mentalità"

Dichiarazioni pregara per Cristiano Lucarelli. Il tecnico della Ternana si è espresso così in vista del match di domani col Benevento:

"La condizione della squadra è buona. Non ci possiamo lamentare questa volta. Siamo vogliosi di continuare a onorare il campionato e di fare il nostro dovere fino in fondo, anche per metterci nelle condizioni mentali per far sì che ogni volta che si va in campo lo si faccia per vincere. Il Benevento ha una rosa incredibile, diventa difficile fare una valutazione tra titolari e riserve: i calciatori sono tutti sullo stesso livello. E' una squadra che si sta giocando le sue chance di promozione: sarà una giornata movimentata. Il campionato? E' sicuramente livellato verso l'alto. Ci sono tante squadre che vogliono la serie A, il Benevento è tra queste. Nella prossima stagione sarà ancora più difficile se si considerano le piazze che stanno salendo e le possibili retrocesse. La serie B sta tornando a essere un torneo di un certo livello e penso che questa sia la cosa più importante".

Di seguito i convocati tra le fere:

Indisponibili: Salzano, Falletti, e Sørensen (infortunati); Koutsoupias (squalificato)

Portieri: Casadei, Iannarilli, Krapikas, Vitali

Difensori: Boben, Bogdan, Capuano, Celli, Defendi, S. Diakité, Ghiringhelli, Martella, Ndir

Centrocampisti: Agazzi, Capone, Furlan, Mazza, Palumbo, Paghera, Proietti

Attaccanti: Capanni, Donnarumma, Mazzocchi, Partipilo, Peralta, Pettinari, Rovaglia