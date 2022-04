Caserta: "Pensiamo solo a noi stessi. Lapadula? Vi spiego perché non gioca" Il tecnico del Benevento in conferenza: "Con la Ternana non sarà semplice. Dobbiamo dare il massimo"

Il Benevento domani affronterà la Ternana al Vigorito: un incontro che sarà di grande importanza per le speranze relative alla promozione diretta. Non è mancata la conferenza stampa pregara da parte di Fabio Caserta che ha presentato così l'incontro:

VOGLIACCO E INSIGNE - "Stanno meglio, si sono allenati con la squadra. Negli ultimi due giorni si sono aggregati al gruppo. Sono valutazioni che farà domani in base alla condizione e alla scelta tecnica".

BALLOTTAGGIO ELIA/FOULON - "A Pordenone è stata una scelta di natura tecnico - tattica, non per risparmiare Elia. Stanno bene entrambi, posso scegliere chi far giocare. Soprattutto in quel ruolo c'è abbondanza. Farò la scelta più opportuna per domani".

MONCINI - "E' un attaccante che ha fatto quasi sempre bene, tranne qualche partita ma credo che sia fisiologico. E' un attaccante di categoria, in quel ruolo ci sono elementi altrettanto forti. Domani vedrò. Non è una scelta difficile perché so che la differenza la può fare anche chi subentra, non soltanto chi parte titolare".

LOTTA PROMOZIONE - "Pesa conoscere i risultati delle altre, ma possiamo fare ben poco. Dobbiamo concentrarci sulla nostra partita che sarà altrettanto difficile. Ogni gara nasconde delle insidie diverse, ma sono sempre difficoltà che ci impongono a essere bravi nell'affrontarle. La Ternana è una squadra quadrata che gioca in maniera aggressiva, concentriamoci su questo".

LAPADULA - "Quanto accaduto a gennaio è chiuso. E' fuori per dei problemi fisici alla caviglia. Ogni volta si alimentano polemiche per quanto riguarda l'impiego di Lapadula. Si sta allenando a parte, sta fuori per questo motivo".

SQUADRA - "Non è un singolo reparto che fa la differenza, ma il collettivo. Se non lavoriamo di squadra c'è difficoltà in ogni reparto. Stiamo facendo bene e bisogna continuare così perché queste tre partite saranno molto difficili".

TURN OVER - "Non credo al turn over, ma al momento e alla condizione fisica di ogni singolo calciatore. Ci sono degli elementi importanti, chi non gioca non è una questione di demerito ma perché il compagno di reparto sta facendo bene e io cerco di dare continuità. Ragiono partita dopo partita e quando decido di non far giocare un calciatore è una scelta tecnica o la presenza di un altro elemento che sta meglio. Quando c'è la necessità di far riposare qualcuno lo faccio, ma non è una questione di turn over".

DIFFIDATI - "Non guardo i diffidati in vista del Monza, cerco di scegliere gli undici che mi danno maggiori garanzie con la consapevolezza che in panchina ci sono calciatori forti pronti a dare il proprio contributo quando subentrano. Ci fidiamo di tutti i ragazzi e sappiamo che ognuno di loro ci darà una grossa mano".

SAU - "Non sta trovando spazio per scelta tecnica. Parliamo di un calciatore con un curriculum importante, ma faccio delle valutazioni. Ieri ha avuto un problema fisico, quindi non sarà disponbile".

TERNANA - "E' una squadra che ha giocato anche con altri sistemi di gioco, ma al di là di come scenderà in campo sappiamo che ci sono degli elementi che in questa categoria fanno la differenza, soprattutto il reparto avanzato. Dobbiamo stare attenti non al singolo ma all'intera squadra. Credono ancora ai play off e fanno bene. Sarà una partita difficilissima da affrontare con la giusta attenzione, cercando di fare le cose che sappiamo fare. Non sarà facile, ma non dobbiamo pensare alle altre squadre".