Serie B, LIVE / Benevento - Ternana 0-0 I giallorossi tentano l'assalto al secondo posto

Benevento – Ternana 0-0 (Live)

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Ionita, Viviani, Acampora; Improta, Forte (6'pt Moncini), Farias. A disp.: Manfredini, Gyamfi, Calò, Elia, Tello, Petriccione, Insigne, Masciangelo, Talia, Pastina, Brignola. All.: Caserta

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Celli; Defendi, Agazzi, Proietti, Palumbo, Ghiringhelli; Pettinari, Donnarumma. A disp.: Krapikas, Furlan, Mazzocchi, Capone, Rovaglia, Paghera, Partipilo, Peralta, Bogdan, Boben, Martella, Mazza. All.: Lucarelli

Arbitro: Baroni di Firenze. Assistenti: Schirru e Grossi. IV ufficiale: Maggio. VAR e AVAR: Camplone e Fiore

PRIMO TEMPO

21' Conclusione di Palumbo sul primo palo: Paleari devia in angolo

16' Fase di studio della partita

9' Pettinari si aggiusta bene la palla, ma la sua conclusione al volo va in curva

7' Bella progressione di Acampora, la palla arriva a Improta ma il suo sinistro è sporco e la palla va sul fondo

6' Forte non ce la fa: al suo posto entra Moncini

3' Forte avverte un problema fisico ed esce dal campo per essere soccorso dai medici

2' Conclusione dal limite di Pettinari facilmente parata da Paleari

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Il Benevento ospita la Ternana al Vigorito per la 36^ giornata del campionato di serie B. Si tratta di un impegno molto importante, soprattutto in virtù delle sconfitte di Cremonese e Pisa che potrebbero permettere alla Strega, in caso di vittoria con le fere, di agganciare il secondo posto in classifica. Caserta torna alla formazione tipo, con Vogliacco al centro al fianco di Barba. Foulon ha vinto il ballottaggio con Elia, mentre a centrocampo c'è il trio composto da Ionita, Viviani e Acampora. Resta in panchina Insigne, con Improta, Forte e Farias che formano il tridente d'attacco.