Benevento, Letizia: "Avevamo troppa voglia di vincere. Ci crediamo ancora" Il capitano giallorosso: "Mancano ancora due partite. Non facciamo drammi"

Nel post gara di Benevento - Ternana, capitan Letizia ha commentato l'amara sconfitta rimediata al Vigorito:

"Avevamo troppa voglia di vincere per arrivare al secondo posto. Ogni volta che dobbiamo fare questo passo molto importante non portiamo a casa punti. Dispiace, adesso dobbiamo lavorare per capire gli errori commessi. Siamo a tre punti dalla Cremonese e ci sono ancora due partite da giocare. Ovviamente abbiamo visto i risultati delle altre. A volte è meglio non sapere nulla. Bisogna stare tranquilli, come ho detto siamo ancora lì a due partite dalla fine del campionato".

PRESSIONI - "Non è questo il punto. Eravamo in vantaggio e loro l'hanno ribaltata. Le occasioni ci sono state da entrambe le parti, la Ternana è stata più fortunata e ha fatto gol. Peccato per i nostri errori. Non bisogna fare un dramma, ma ora occorre restare uniti per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefisatti. Dobbiamo stare tranquilli".

INTERVALLO - "All'intervallo il mister ha modificato delle cose per evitare che prendessimo gol. Dall'altra parte però ci sono degli avversari. Abbiamo commesso degli errori che ci hanno portato alla sconfitta".

TERNANA - "Sia a destra che a sinistra non mi cambia nulla, forse a sinistra do anche di più. Era un momento in cui dovevamo vincere, c'è stata un po' di fatica e questo è stato l'errore. Non ci aspettavamo una Ternana così cattiva, hanno fatto una signora partita onorando il campionato. Noi abbiamo sbagliato l'atteggiamento".

CREDERCI - "Crediamo ancora nella promozione diretta. In questo campionato può capitare di tutto, ce la giocheremo fino alla fine"