Benevento, Caserta: "Ci manca superare lo step della maturità" Il tecnico giallorosso: "Facciamo sei punti nelle prossime due partite, poi tireremo le somme"

Ecco le parole di Caserta al termine di Benevento - Ternana:

"Siamo partiti bene, poi abbiamo subìto qualche ripartenza di troppo. Quando la posta in palio è alta, poi qualcosa dal punto di vista emotivo abbiamo pagato. Nella ripresa potevamo gestirla meglio. Dopo l'1-1 ci sono state delle occasioni per andare in vantaggio. Su una nostra ripartenza c'è stato il raddoppio della Ternana. Dovevamo gestirla meglio. Questo campionato sta dimostrando che ci manca fare lo step successivo".

PRESSIONI - "A volte il giovane gioca spensierato, in certe circostanze dà di più rispetto al calciatore esperto. Sono degli esseri umani, si può sbagliare. Non mi sento di rimproverare nulla a questi ragazzi perché danno tutto e lottano su ogni pallone. Se si analizzano gli altri risultati, appare evidente che le difficoltà ci sono per tutte. Quando c'è la pressione l'intensità non è come nelle altre partite perché vincere oggi lo sappiamo cosa poteva significare. L'unica cosa che posso dire è che nello step della maturità abbiamo steccato anche oggi. Personalmente non mi fascio la testa, ho vissuto già in passato dei momenti brutti. Da domani si torna a lavorare, senza dimenticare come siamo partiti. Dispiace molto per i calciatori perché so quanto ci tenevano a fare bene. Io sono convinto, altrimenti dovrei cambiare mestiere. La squadra può fare bene in queste due partite, se la serie A non arriverà direttamente ci sarà la possibilità dei play off. Dobbiamo cercare di ottenere sei punti contro Monza e Spal, sapendo che quello di sabato sarà un big match importante. Poi alla fine tireremo le somme".

GESTIONE - "In questi momenti subentra l'aspetto emotivo piuttosto che quello tattico. Questo ci è mancato. All'intervallo abbiamo cercato di correggere gli errori fatti nel primo tempo. Nella ripresa bisognava gestirla meglio, soprattutto dopo il primo gol della Ternana. Ci è mancata la reazione. Non abbiamo giocato benissimo come in passato. Dispiace perché abbiamo visto uno stadio pieno che ha dato una mano ai ragazzi. Questo fa male, però da domani occorre iniziare a pensare alla prossimo. Non si può più tornare indietro. Analizziamo gli errori per preparare bene la partita di Monza".

FORTE - "Starà fuori a causa di un problema muscolare. Barba è squalificato. In questo momento non ci voleva, soprattutto in difesa ci sono pochi calciatori. Dobbiamo cercare di utilizzare i calciatori a disposizione per preparare bene la partita contro una squadra forte".

MONZA - "Ha qualità. Dobbiamo limitarli, cercando di fare la nostra partita. Ora bisogna lavorare sulla testa dei calciatori, non è facile in questo momento così delicato. Per ripartire bene dobbiamo dimenticare questa partita, altrimenti commettiamo un grosso errore. Siamo partiti con l'obiettivo dei play off, ci siamo ma non dobbiamo pensarci. Dobbiamo focalizzarci sul fatto che ci sono sei punti in palio in un campionato dove tutto può succedere. Nel calcio mai dire mai".