Benevento, squadra in ritiro a Novarello Domani la partenza del gruppo sannita

Giallorossi in ritiro. La squadra di Caserta partirà domani per Novarello in vista della sfida col Monza. La decisione della società sannita è maturata questa mattina, all'indomani della grande occasione persa con la Ternana per andare direttamente in serie A. La strega ha affrontato un avversario che nulla aveva più da chiedere al campionato. Ma nonostante il grande divario nelle motivazioni, la sconfitta è arrivata inesorabile davanti, per la prima volta, ad un pubblico importante. C'erano tutti gli ingredienti: spettatori e risultati favorevoli arrivati dai campi di Frosinone e di Crotone ma è mancata la squadra e la personalità, tallone di Achille di questa stagione che preoccupa alla luce dei play off. Sta di fatto che ora partiranno tutti per il ritiro. Punitivo? Poca importa, l'intento è di ricreare un clima sereno dopo quanto accaduto. "Ora sarà difficile lavorare sulla testa dei calciatori" le parole di Caserta, il vero colpevole per i tifosi che hanno postato sui social innumerevoli commenti. Ma lui non perde la fiducia: "Crediamoci fino alla fine".