Benevento, un mese di stop per Forte Distrazione di primo grado al bicipite femorale per l'attaccante

(s.l.) Oltre il danno la beffa. Il Benevento perde l'ennesima occasione di andare direttamente in A e ora dovrà rinunciare anche a Francesco Forte. Che ieri ha dovuto lasciare il campo nei primi minuti per infortunio. L'attaccante ha rimediato una distrazione muscolare di primo grado al bicipite femorale e dovrà fermarsi per tre – quattro settimane. Ma a Monza mancherà anche Barba per squalifica. Non ci saranno quindi alternative né in avanti né tantomeno in difesa considerando le assenze di Lapadula, Sau e Glik. Il Benevento dovrà rinunciare a titolari importanti e di esperienza in un finale che ha ancora un valore: il miglior piazzamento nei play off. Caserta e Letizia raccontano un'altra verità: credono ancora nella promozione diretta. Forse un miraggio. O forse no. Una cosa è certa: se il Benevento del domani sarà quello visto con la Ternana, beh, qualche preoccupazione in più accompagnerà il cammino della strega negli spareggi – promozione.