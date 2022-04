Benevento, Forte out: a Moncini le redini dell'attacco L'attaccante è l'unica punta a disposizione di Caserta

Il Benevento è partito alla volta di Novarello con allenamento fissato alle ore 18. In Piemonte ci sono anche gli infortunati, nessuno escluso. E di defezioni ne deve contare diverse Fabio Caserta che all’U-Power Stadium dovrà fare a meno di calciatori importanti come Glik, Lapadula, Sau (è da valutare), Forte e lo squalificato Barba. Grattacapi in difesa e in attacco. Nel reparto arretrato potrebbe esserci il ritorno tra i titolari di Pastina che agirebbe al fianco di Vogliacco, mentre tutto il peso dell’attacco ricadrebbe sulle spalle di Moncini che resta l’unica punta a disposizione del tecnico. L’ex Cittadella non ha brillato con la Ternana, così come tutta la squadra. C’è da dire che questo suo finale di stagione può essere considerato in crescendo, se si annovera la debacle del 25 aprile come un caso che, si spera, possa definirsi isolato. Nelle ultime otto partite, Moncini ha realizzato cinque reti, frutto delle doppiette a Crotone e Pordenone, oltre alla marcatura firmata alla Reggina. Servirà sicuramente fare di più per impensierire una difesa esperta come quella brianzola, la quale annovera tra le proprie fila calciatori di livello come i vari Caldirola, Marrone, Paletta o lo stesso Donati. A completare il reparto avanzato ci sarà Farias, la cui condizione sta crescendo, così come quella di Insigne che scalpita per tornare quanto prima tra i titolari dopo aver smaltito l’infortunio che l’ha tenuto fuori nelle ultime partite.