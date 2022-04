Monza - Benevento, ci sarà una nutrita rappresentanza di tifosi sanniti All'U-Power Stadium si prevede il pubblico delle grandi occasioni

Inutile nascondere che la sconfitta maturata con la Ternana ha fatto crescere la delusione tra la tifoseria giallorossa che, nonostante tutto, presenzierà all’U-Power Stadium in massa, supportata anche dai tanti sostenitori residenti in Lombardia. Si contano 323 emissioni per il settore ospiti, un numero ragguardevole, tra i più alti in assoluto fatti registrare lontano dalle mura amiche. Anche i locali, ovviamente, non faranno mancare il proprio supporto: si è registrato il sold out per la Curva Sud, facendo presagire almeno 10mila presenze per una partita che potrà dire molto sulla lotta alla promozione diretta. Una cosa è certa: chi vincerà si giocherà la promozione diretta all’ultima giornata, mentre la squadra che ne uscirà sconfitta dovrà subito pensare a come affrontare gli spareggi promozione. Il pareggio non servirebbe a nessuna delle due.