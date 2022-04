Benevento, tre giorni nel villaggio del Novara Un centro sportivo attrezzato e lontano da ogni clamore

Trecampi da calcio regolamentari a 11 omologati, uno in erba naturale e 2 in sintetico con relativi spogliatoi (illuminazione), due campi da calcio a 8 in sintetico con relativi spogliatoi (illuminazione), un campo da beach soccer/ volley, un Palasport,PalaNovarello,con tribuna da 400 posti (volley, basket, futsal e tutti gli sport indoor), spogliatoi, infermeria e magazzini, una pista di atletica (solo rettilineo), una palestra di 600 mq attrezzata TechnoGym con 20 macchine cardiofitness, 50 macchine isotoniche.

Tutto questo è Novarello Villaggio Azzurro, il centro sportivo del Novara Calcio, almeno per la sua parte sportiva. Perchè ovviamente nella struttura piemontese c'è anche un attrezzatissimo hotel capace di ospitare chi ha bisogno di trascorrere un periodo di lavoro o di relax nel centro.

Il Benevento ha scelto il centro piemontese per la sua vicinanza a Monza (circa 60 chilometrri) e per ritrovare la giusta serenità dopo il colpo del ko contro la Ternana. La squadra giallorossa ha bisogno di ritrovare se stessa tenendo bene in mente ancora i due possibili obiettivi raggiungibili: uno dei due primi posti in classifica, che la matematica rende ancora possibili da agganciare, o la migliore posizione possibile in chiave play off. In entrambi i casi non si potrà fare a meno di mettere in conto che serviranno due risultati utili, possibilmente due vittorie, ma anche il minimo consentito, vale a dire un pareggio e una vittoria. A quota 67 la Strega non potrebbe certo aspirare a uno dei primi due posti, ma potrebbe lasciarsi dietro Brescia e Pisa (rondinelle a Cittadella e in casa con la Reggina, pisani all'Arena Garibaldi col Cosenza e all'ultima fuori a Frosinone), o almeno una delle due, sperando anche in uno scivolone finale del Monza a Perugia. Un guazzabuglio, lo ammettiamo. Meglio non fare troppi calcoli e prendere quello che viene.