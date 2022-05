Stadio Brianteo, servizi igienici da terzo mondo Due bagni chimici per quasi 700 persone

Due bagni chimici per quasi 700 persone. Uno stadio pomposo come l'U-Power Stadium ha qualche lacuna piuttosto antipatica. Eppure il Monza è con un piede in serie A. Per i tifosi sanniti che hanno preso posto nella Curva ospiti dello stadio Brianteo è stato un pomeriggio complicato, non solo dal punto di vista del risultato sportivo. Molti hanno protestato per i “serizi igienici” praticamente assenti. Il colmo nei confronti delle tante donne presenti nella tifoseria giallorossa: è stato chiesto agli stewards cosa fare, loro hanno chiesto chi fossero le donne che avevano bisogno di andare in bagno, perchè una per volta l'avrebbero accompagnate nel settore attiguo. Roba da terzo mondo... E pensare che allo stadio Vigorito hanno tolto duemila posti della capienza totale perchè le vie di fuga hanno qualche centimetro di meno di quelli consentiti. Dicono che l'Italia vada a due velocità, in certi casi non si capice chi corra di meno...