Già 346 cuori giallorossi pronti a sostenere il Benevento in casa della Dea Finora i tifosi sanniti hanno acquistato in totale già il 60 per cento dei biglietti

Il Benevento a Caravaggio non sarà per nulla solo e non si accorgerà affatto di essere a 800 chilometri da casa. I tifosi che hanno sottoscritto il biglietto per la partita di domenica sono ben 346 e mancano ancora due giorni pieni per acquistare il tagliando. La società bergamasca ne ha messi in vendita 504 per il settore ospiti, ma è pensabile che tanti abbiano optato anche per diversi settori dello stadio. Il tifo giallorosso si preannuncia preponderante rispetto a quello di casa, considerato che per il momento i supporters della strega sono circa il 60 per cento di quelli che hanno acquistato il biglietto. In totale i tagliandi venduti finora sono 586, di cui, come abbiamo detto, ben 346 sono tifosi giallorossi.

Sembra evidente che in questo vero e proprio esodo abbiano fatto la parte del leone i tifosi che risiedono al Nord. Sono legatissimi alla squadra giallorossa e anche in passato con la squadra in B non hanno mai fatto mancare il loro supporto. Con la caduta della strega in C tutto è diventato più difficile, perchè i gironi sono a carattere territoriale. Per cui questa con l'Atalanta è l'unica occasione per vedere da vicino i propri beniamini.

Un'opportunità, per altro, che non è sfuggita ad un nutrito gruppo di tifosi del Nord che ha invitato il presidente Vigorito e una delegazione giallorossa per lunedì in un locale di Milano per un simpatico “rendez-vous”. Un'occasione che serve a rinforzare quel legame che non si è mai spezzato con i luoghi natali e con la squadra del cuore, capace di creare entusiasmo in quanti, per lavoro, sono costretti a vivere lontano dalla propria città.