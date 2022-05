Benevento, play off: l'obiettivo è evitare i preliminari, ma non sarà semplice Anche con un successo sulla Spal la Strega potrebbe cominciare gli spareggi con la gara secca

Confermata la fiducia a Caserta, adesso con la Spal sarà necessario ottenere i tre punti non soltanto per dare un segnale di ripresa, ma soprattutto per cercare di evitare il turno preliminare dei play off che rappresenta una spada di Damocle per chiunque. Sarà difficile, ma il Benevento è obbligato a provarci. Agganciare il terzo o il quarto posto garantirebbe l’accesso diretto in semifinale che prevede la disputa di due partite, a eccezione del preliminare che invece è in gara secca. Un aspetto pericoloso, soprattutto in un campionato pazzo come quello cadetto e contro possibili formazioni come Ascoli, Frosinone o lo stesso Perugia che si sono rivelate delle mine vaganti. La Strega al momento è al sesto posto, col Brescia in vantaggio grazie agli scontri diretti; a un punto dal Pisa e a tre lunghezze dalla Cremonese. I nerazzurri giocheranno a Frosinone, con quest’ultimo che dovrà ottenere un risultato positivo per evitare di uscire fuori dai play off all’ultima giornata. Il Brescia ospiterà la Reggina, mentre la Cremonese andrà a Como. Servirebbe un incastro ancora una volta favorevole, come i mancati successi di Pisa e Brescia, ma appare difficile che la dea bendata possa fornire ancora una volta alla Strega dei risultati totalmente a proprio favore, pur sottolineando il dato di fatto che vede questo torneo totalmente estraneo a situazioni facilmente preventivabili.