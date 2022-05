Benevento, Lapadula si aggrega L'attaccante è tornato ad allenarsi con la squadra dopo la fiducia rinnovata a Caserta

(s.l.) Ieri è arrivata la notizia della conferma di Fabio Caserta, accolta non benissimo da buona parte della tifoseria giallorossa che però potrà consolarsi con l'altra notizia, quella di oggi. Quella che potrebbe mettere fine al caso Lapadula. C'è la foto. L'attaccate è tornato ad allenarsi con la squadra. Insomma è stato aggregato. Che il vento sia cambiato? Il dubbio incalza, la certezza è che per affrontare al meglio i play off servirà il contributo di tutti soprattutto in avanti dove si conta l'infortunio di Forte. Perché dopo aver bruciato le innumerevoli possibilità di arrivare in serie A direttamente, l'ultima in casa del Monza, ci sarà ancora una porta che, se spalancata, potrà esaudire i desideri di società e tifoseria. Ecco perché anche la sfida con la Spal avrà la sua importanza. C'è ancora in palio il miglior piazzamento. La strega però si è complicata la vita. E oltre ai tre punti al Vigorito serviranno i risultati favorevoli dagli altri campi. Campionato avvincente quello che si sta per consumare. Solo all'ultima giornata si conosceranno i nomi delle due “vincenti” e della griglia play off. I giallorossi non dovranno fallire, servirà una scossa, quella che è mancata sia nella sfida con la Ternana che nella trasferta di Monza. Da qui la lunga riflessione del presidente Vigorito che poi ha portato alla fiducia rinnovata al tecnico. Che ha accumulato un nuovo debito nei confronti della società. Ma a pagarlo potrebbero essere tutti se non ci sarà un nuovo atteggiamento. Il tecnico dovrà far leva su quei calciatori che hanno ancora qualcosa da dire in termini fisici e mentali. Anche la panchina dovrà avere il suo peso, quella che è mancata finora per scelta tecnica. Ma è inutile fasciarsi la testa. Le carte sono ancora sul tavolo. Con le mosse giuste nulla è perduto. Intanto per la sfida al Vigorito si contano per ora 3536 tagliandi staccati, 2854 rientrano nei mini abbonamenti, 646 per la singola gara e 36 quelli nel settore ospiti.