Serie B ultima giornata: scommettiamo che...? Cosa potrà accadere questa sera? Si decidono le due promozioni e le posizioni della griglia play off

Se c'è stata una cosa impossibile da fare in questa stagione è stata quella di stilare pronostici. All'ultima giornata però qualche prova si può fare. Un semplice gioco, ma anche una guida per capire cosa potrà succedere nelle prime posizioni. Ecco i nostri “pronostici”.

Lecce-Pordenone 1 – Chi ha il coraggio di pensare che il fanalino di coda del campionato, retrocesso già da tre settimane abbia la forza di fermare la corsa della capolista davanti a 28mila suoi tifosi? Non c'è risultato più scontato di questo.

Perugia-Monza x2 – Alla fine le motivazioni dei brianzoli potrebbero avere la meglio su un Perugia assai rimaneggiato e con poche speranze di agganciare il Frosinone. L'ultima fatica al Curi dovrebbe consentire alla squadra di Stroppa di tagliare il traguardo storico della promozione in serie A. L'ostacolo più grande è l'orgoglio degli umoni di Alvini: potrebbe venir fuori un pari che non servirebbe a nessuno.

Como-Cremonese 2 – I grigiorossi di Pecchia, insieme al Benevento, sono quelli che hanno dilapidato più di tutti la dotazione di punti per centrare la A diretta. A Como potrebbero tornare alla vittoria, visto che i lariani non ci stanno a fare un piacere ai loro rivali storici del Monza. Rimane che alla Cremo manca Castagnetti e quella carica che un mese fa l'aveva portata in vetta alla classifica.

Brescia-Reggina 1 – Calabresi “decapitati” e scioccati dall'arresto del loro presidente Luca Gallo e ormai con la mente rivolta al prossimo campionato. Stellone ha lasciato a casa una dozzina di titolari (Micai, Di Chiara, Aya, Lakicevic, Bellomo, Folorunsho, Kupisz, Montalto, Menez e Denis)convocando cinque ragazzi della Primavera. Il Brescia alla fine dovrebbe proprio fare una passeggiata.

Frosinone-Pisa 1x – Ai ciociari serve la vittoria per non rischiare nulla, ma gli basta anche un pari per blindare l'ottavo posto. Il Pisa rischia di perdere il suo quarto posto e di scivolare al sesto o addirittura al settimo (in caso di sconfitta e di contemporanea vittoria dell'Ascoli). Ha perso il capitano Caracciolo, per la rottura del crociato e non è una bella notizia neanche in vista dei play off.

Ascoli-Ternana 1x – Il settimo posto per i marchigiani è blindato, ma dopo gli exploit degli ultimi 20 giorni i bianconeri di Sottil aspirano addirittura a guadagnare qualche posizione. Difficile che accada. Per altrro occhio alla Ternana che è in forma strepitosa.

Chiudiamo con Benevento-Spal. La vittoria giallorossa è d'obbligo, per il morale soprattutto. Ma anche per la classifica. A conti fatti, se il Pisa non andrà oltre il pari a Frosinone, con una vittoria il Benevento scalerebbe una posizione e al quinto posto affronterebbe l'ottava. Che può essere il Frosinone. Evitare l'Ascoli in gara secca non è una cattiva idea. Difficile fare di più. Bisognerebbe scavalcare il Brescia che ha il compito più semplice e gli scontri diretti favorevoli. Anche se perdesse la Cremonese, l'arrivo a tre non favorirebbe la Strega: nella classifica avulsa tra le tre la spunterebbe il Brescia, poi la Cremo, ultimo il Benevento. E per i sanniti sarebbe sempre quinto posto. Come dire che appare davvero difficile evitare il turno preliminare. Da quinta la Strega giocherebbe sabato 14 al Vigorito contro l'ottava.