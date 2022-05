Serie B, la diretta testuale di Benevento - Spal I giallorossi chiudono la stagione regolare contro gli estensi di Venturato

Benevento - Spal 0-0 (Live)

Benevento (4-3-3): Paleari; Elia, Barba, Pastina, Foulon; Petriccione, Viviani, Acampora; Insigne, Lapadula, Tello. A disp.: Muraca, Manfredini, Letizia, Calò, Farias, Vogliacco, Improta, Ionita, Sau, Masciangelo, Talia, Brignola. All.: Caserta

Spal (4-3-1-2): Thiam; Dickman, Capradossi, Vicari, Celia; Mora, Esposito, Pinato; Mancosu; Finotto, Latte Lath. A disp.: Alfondo, Pabai, Tripaldelli, Crociata, Colombo, Melchiorri, Zuculini, Almici, Vido, Da Riva, Nador, D'Orazio. All.: Venturato

Arbitro: Giua di Olbia. Assistenti: Lanotte e Ceccon. IV ufficiale: Baratta. VAR e AVAR: Minelli e Dei Giudici

PRIMO TEMPO

16' Colpo di testa di Barba sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Thiam blocca facilmente

9' Spal pericolosa con Finotto che scheggia la traversa

8' Celia trattiene Insigne: viene prontamente ammonito da Giua

8' Sinistro di Insigne dal limite che viene parato da Thiam

5' Prime fasi dell'incontro senza particolari emozioni

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Si chiude la stagione regolare in serie B con il Benevento che affronta la Spal al Vigorito. L'obiettivo è quello di ottenere i tre punti per cercare di migliorare la classifica, sperando nelle mancate vittorie di Brescia e Pisa. Caserta cambia molto la formazione rispetto alle scorse uscite, facendo riposare quei calciatori che sono sembrati molto affaticati. Resta in panchina anche Vogliacco, con il giovane Pastina che giocherà al fianco di Barba. A centrocampo si rivede Petriccione, mentre in avanti torna dal primo minuto Lapadula, considerata anche l'assenza di Moncini.