Benevento ancora all'Avellola: Floro studia le ultime mosse Due ballottaggi su tutti: uno in attacco, uno in difesa

Questa volta nella scelta c'entra più il fondo campo del piccolo impianto di Caravaggio che non il maltempo. La squadra giallorossa è salita anche questa mattina sul pullman societario e si è trasferita all'Avellola. Non si può dire che i giallorossi non abbiano familiarità con il sintetico, ma è meglio “ripassare la parte” quando si sa che domenica il campo bergamasco avrà il fondo in erba artificiale.

In un campionato che continua ad essere giocato punto a punto sembra più che evidente che non c'è molta alternativa alla vittoria. La giovane Dea sembra soffrire più le partite casalinghe che non quelle in trasferta, ma è da prendere sempre con le molle. La qualità non manca di certo, anche se mancano due elementi di buon calibro come il centravanti Cissè e il trequartista Bonanomi, che scontano una squalifica rispettivamente di tre e due giornate.

Floro avrà i soliti problemi di scelta, soprattutto in avanti dove il parco attaccanti, arricchito dal ritorno di Salvemini, ha un innumerevole ventaglio di opzioni su cui riflettere.

Si può ripartire dal blocco Tumminello “sottopunta” con Salvemini a fare a sportellate in area, ma non è detto che Floro non tenga in considerazione l'opportunità di rimettere in campo Manconi, che sentirà aria di casa (ha militato a lungo nell'Albinoleffe, che gioca a Zanica, 16 km da Caravaggio), senza escludere la possibilità di utilizzo di Mignani, che lotta come un leone sia in allenamento che negli spezzoni di partita. Non è una scelta semplice, ma si può sempre rimodellare l'undici nel corso della partita a secondo delle esigenze.

L'altro ballottaggio è quello tra Romano e Pierozzi. Il ragazzo ex Cerignola si è comportanto benissimo nelle due partite casalinge in cui ha sostituito il tirolare infortunato. Ora però Pierozzi sta bene e potrebbe riprendersi una maglia da titolare. D'altra parte la scelta non riguarda solo i due giocatori, ma le loro caratteristiche. Più difensore Romano, più votato all'offensiva Pierozzi. Vedremo quale sarà la scelta del tecnico. Il resto della formazione dovrebbe essere quella che ha giocato contro Casarano e Siracusa, difficile che il tecnico pensi a qualche altro avvicendamento.

Domani pomeriggio, conferenza stampa alle 13 nella “Sala Santamaria” dello stadio, se ne saprà certamente di più.