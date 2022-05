Benevento, Letizia: "Fischi giusti, ma non siamo questi. Dobbiamo ricompattarci" Il capitano giallorosso: "C'è un problema mentale. Ad Ascoli dovremo andare con consapevolezza"

Nel post partita di Benevento - Spal ha parlato capitan Letizia:

"I fischi ci stanno in questo momento, però dico anche che abbiamo combattuto fino alla fine. Il rammarico è grande perché potevamo fare la partita in casa nei play off, invece andremo ad Ascoli con l'obiettivo di vincere. Dobbiamo avere la consapevolezza di un secondo tempo fatto molto bene".

CASERTA - "Siamo uniti. Ci sono delle partite che si perdono male. Non siamo questi delle ultime partite, come dimostrato nel secondo tempo. Venerdì ci sarà la partita, dovremo andare lì con la consapevolezza di una squadra forte. Tra noi non ci sono problemi. Abbiamo perso tre partite consecutive e ci dispiace, ma sicuramente non andremo ad Ascoli con un atteggiamento sbagliato. Dobbiamo dare qualcosa in più, con la consapevolezza di essere una grande squadra".

ASCOLI - "Oggi volevamo vincere per fare i play off in casa. Non ci siamo riusciti e andremo ad Ascoli per fare la partita. In questa settimana dovremo stare tranquilli per preparare la partita nel migliore dei modi".

PROBLEMA MENTALE - "Non è una questione fisica, ma mentale. Dobbiamo compattarci per dare una scintilla in più. Il rammarico è tanto perché non siamo questi delle ultime partite".

GIOCO - "Può capitare che in qualche circostanza non si parta dal basso. A volte c'è qualche insicurezza nella giocata, ma abbiamo sempre mostrato di avere una identità".