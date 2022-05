Ascoli, Sottil: "Arriviamo bene ai play off. Benevento? È sempre una corazzata" Il tecnico bianconero: "Ora bisogna iniziare a ballare"

Nel post gara del match che ha visto l'Ascoli trionfare sulla Ternana, il tecnico bianconero Sottil si è espresso sui play off che vedranno la compagine bianconera contrapporsi al Benevento, come riportato da picenotime.it:

"Questa squadra ha fatto qualcosa di incredibile. Da Gennaio abbiamo fatto 39 punti, con 6 vittorie nelle ultime 9 gare. Era importante scalare una posizione in classifica per giocare ora in casa il turno preliminare col Benevento. Faccio i complimenti a tutto il team Ascoli, dai magazzinieri, ai collaboratori, al ds, al patron ed a tutti i miei calciatori. Oggi abbiamo gestito bene i diffidati ma mi dispiace aver perso D’Orazio. È stata una vittoria schiacciante stasera, non c’è stata mai partita, peccato aver subito gol. Arriviamo al top ai playoff, con una mentalità sbarazzina, giocano tutti bene e dalla panchina mi sto divertendo a vedere azioni e manovre davvero belle. Tutti corrono e sono in condizione. Benevento? Bisogna essere equilibrati e gestire le emozioni, lavorando con intensità negli allenamenti ma sicuramente arriviamo molto bene ai playoff. Si azzera tutto e non conta che loro abbiano perso tre partite di fila, è sempre una corazzata. Peccato per i problemi Covid prima di Vicenza che hanno frenato il nostro percorso, dopo Pisa stavamo davvero bene. Ma i ragazzi ancora una volta sono stati straordinari e hanno chiuso la regular season con una cavalcata straordinaria. Ora bisogna iniziare a ballare e sono convinto che questa squadra ballerà bene".