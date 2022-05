Benevento, escluso l'arrivo di Cosmi. Caserta terminerà la stagione Smentite alcune voci delle ultime ore

Fabio Caserta terminerà la stagione sulla panchina del Benevento. La sconfitta maturata con la Spal non ha scardinato le riflessioni successive alla trasferta di Monza. Il tecnico calabrese guiderà la Strega nei play off, a partire dal match di venerdì in programma al Del Duca contro l'Ascoli. Escluso l'esonero, con alcuni siti che parlavano di un possibile arrivo di Cosmi: una ipotesi smentita dalla stessa società giallorossa.