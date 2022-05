Benevento, Vigorito: non perdiamo la fiducia "I play off sono un grande traguardo. Dobbiamo viverli con lo spirito giusto"

Ottimismo e fiducia: le pronuncia Oreste Vigorito all'indomani della sconfitta con la Spal. Il massimo dirigente nel corso della manifestazione “Vivo” realizzata dal Comune di Casalnuovo ha parlato del suo Benevento e degli imminenti play off. “Abbiamo già dimostrato in passato di avere le qualità per poter venir fuori da questo momento difficile. Nel girone di andata vincemmo con l'Ascoli in una fase del campionato a noi sfavorevole. Affrontammo la squadra più in salute ma tornammo a casa coi tre punti”.

Sarà una partita di calcio. Semplicemente. Il patròn non vuole caricarla troppo. “Non ci sono delle medicine giuste in questi casi. Contano l'impegno, la determinazione e l'agonismo. E' la squadra che dovrà decidere che vuole recitare”. Vigorito rinnova la fiducia a Caserta e crede ancora nel connubio tra allenatore e giocatori. “Stiamo per disputare i play off per la A. Non mi sembra un dramma. E' vero che ci sono state diverse opportunità per salire direttamente ma è proprio questo dato che dovrebbe farci capire ciò che di buono ha fatto la squadra. Non dobbiamo perdere di vista la realtà. Allo stadio ho percepito un eccessivo pessimismo. Sono diversi anni che facciamo calcio a grandi livelli e dobbiamo goderci il momento. Nulla tra l'altro è perduto”.

Il massimo dirigente ricorda la promozione in A proprio attraverso gli spareggi promozione. “Ci arrivammo con l'entusiasmo. Avevamo ottenuto la salvezza e poterci giocare una chance per andare in massima serie ci caricò parecchio. Fu proprio quella serenità che si respirava fuori e dentro lo spogliatoio che ci permise, passando attraverso la gara secca, di tagliare il grande traguardo in finale con il Carpi”. Insomma il presidente Vigorito bandisce il pessimismo e chiede a tutti di vivere con gioia l'appuntamento di venerdì. Alla fine si tireranno le somme. “Siamo una società di Provincia ma possiamo ritenerci soddisfatti di ciò che stiamo facendo. Si deve sempre puntare in alto ma non dobbiamo nemmeno dimenticare che esistono delle difficoltà. Avevo chiesto a inizio stagione di puntare ai play off e l'obiettivo è stato centrato. Ora vedremo dove questa squadra potrà arrivare. La speranza resta. Ma non dobbiamo perdere la fiducia”.