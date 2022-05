Benevento, Glik disponibile per Ascoli Potrebbe farcela anche Forte

(s.l.) Chiuso il capitolo del campionato, il Benevento dovrà pensare solo ai play off. Venerdì ci sarà l'appuntamento di Ascoli con la gara secca. Si affronterà una squadra in salute che arriva a questo mini torneo con grande entusiasmo a differenza dei giallorossi che hanno salutato la stagione regolare con una nuova sconfitta. La panchina di Caserta stavolta non traballa, l'allenatore avrà la fiducia ma è evidente che dovrà ritrovare le energie e la tranquillità mentale. Qualche forza nuova sarebbe opportunità anche se alla luce delle scelte iniziali nell'ultima al Vigorito si è ben capito che bisognerà lavorare sotto l'aspetto della testa.

Sta di fatto che dallo staff medico, il cui responsabile è D'Andrea, arrivano buone notizie: Glik sarà pronto per l'impegno al Del Duca. Potrebbe farcela anche Forte. Resta il dubbio per l'attaccante che comunque potrebbe tornare in campo dopo l'eventuale passaggio del turno. Sono due pedine importanti per la squadra sannita, è fuori discussione. Quest'anno nemmeno gli infortuni hanno aiutato: troppe le tegole cadute sulla testa della strega. Proprio nel finale si è fermato anche Moncini per una contrattura (2-3 giorni di stop). Tant'è che se non ci fosse stato il reintegro di Lapadula, il Benevento non avrebbe avuto attaccanti da mandare in campo. Così non sarà. Si potrà contare anche sull'italo – peruviano che ha segnato un gol, seppur inutile, nella sfida con la Spal. Ma servirà qualcosa in più per passare il primo turno e andare avanti in una vera e propria lotteria.