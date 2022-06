Benevento, il duro allenamento di Foulon in vista della prossima stagione Il terzino sta lavorando in Belgio per il rafforzamento fisico e mentale

Non è il momento di andare al mare per Daam Foulon. L'esterno difensivo è in Belgio, precisamente a Durbuy, quella che viene definita "la più piccola città del mondo", dove ha intrapreso un percorso di rafforzamento sia mentale che fisico attraverso le direttive di Siebe Hannosset. L'esperto professionista belga, "lifestyle manager" per atleti, ha spiegato ai nostri microfoni che il lavoro intrapreso da Foulon "massimizza il potenziale dei giocatori ed evita il rischio di infortuni". Nello specifico, ha sottolineato che si vanno a sollecitare "stimoli di allenamento acuti come il freddo, il caldo, la fame, la sete, l'ossigeno e gli stimoli cognitivi per portare i giocatori fuori dalla loro comfort zone e renderli inarrestabili. O come ha detto una volta Wijnaldum a proposito degli allenamenti di Jurgen Kloop: "Mi piacciono gli allenamenti di Kloop, sono più duri delle partite, il che rende improvvisamente le nostre partite più facili".

L'esterno difensivo giallorosso è al terzo giorno di lavoro. Un aspetto che avvalora lo spirito di sacrificio e la propria voglia di migliorare, nonostante questo sia un periodo tipicamente vacanziero per i calciatori.