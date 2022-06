Benevento, aumentano i calciatori "bandiera": saranno in sovrannumero Gli slot per i calciatori che militano in giallorosso da quattro stagioni sono soltanto due

Per la prima volta il Benevento avrà un numero di calciatori "bandiera" in sovrannumero. Come noto, il regolamento della Lega B prevede due slot per gli over 23 che hanno militato nelle ultime quattro stagioni nel club (compreso il settore giovanile) e che non pesano nel computo della rosa. Nel campionato appena concluso questo posto in lista lo occupava solo Letizia (in giallorosso dall'annata 2017/2018), per poi essere raggiunto a gennaio da Gyamfi, il cui contratto è in scadenza. Dalla prossima stagione si aggiungeranno ben tre calciatori, tra l'altro freschi di rinnovo, che sono nel Sannio dall'estate del 2018: Improta, Tello e Insigne. A questo punto il Benevento avrà la possibilità di inserirne due nei "bandiera", ma i restanti dovranno figurare nella lista degli over 23 che dovrà avere al massimo 18 calciatori. Valutazioni che saranno prese in considerazione anche in sede di mercato, dove bisognerà bilanciarsi bene tra under e over nella costruzione del nuovo Benevento.