Il Consiglio di Stato blocca svincolo calciatori Chievo: non rientra Viviani Il centrocampista è a tutti gli effetti un calciatore del Benevento

Continua la battaglia legale del Chievo dopo l'estromissione del club al campionato di serie B, avvenuto la scorsa estate con conseguente svincolo di tutti i calciatori. Una decisione, quest'ultima, intrapresa dal TAR, ma nei giorni scorsi è stata bloccata dal Consiglio di Stato che vuole andare a fondo nella vicenda. In tal senso, la Figc ha inviato una lettera a tutte le società comunicandole di non tesserare quegli atleti che non hanno ancora trovato una nuova sistemazione. Il Chievo (che spera quanto prima di tornare a giocare, si parla di una iscrizione al campionato di serie D attraverso il titolo sportivo del Sona) potrebbe riecevere dalla Federazione un milionario risarcimento per essersi visto "distruggere" il proprio patrimonio rappresentato in particolar modo dai contratti posti in essere con i calciatori. Campedelli incrocia le dita, con il Consiglio di Stato che discuterà la vicenda il prossimo 23 giugno.

Ovviamente dal congelamento degli svincolati non rientrano coloro che già hanno firmato per un'altra squadra, proprio come avvenuto con Viviani che si è legato al Benevento attraverso un triennale nella sessione estiva dello scorso anno.