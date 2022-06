Il sannita Matarazzo nuovo direttore generale del Perugia Incarico prestigioso per il beneventano cresciuto professionalmente nella società della sua città

Sarà il nuovo direttore generale del Perugia. Attilio Matarazzo, sannita doc, ha avuto l'incarico dal presidente Santopadre. Ha grande esperienza il beneventano cresciuto professionalmente proprio nella società della sua città. I suoi compiti iniziali hanno riguardato il settore marketing, diverse le società che lo hanno voluto con sé per potenziare l'immagine in un calcio dove oramai l'aspetto della comunicazione è tutto. Prestigioso l'incarico che gli aveva dato la serie B con a capo Balata. Qualche anno fa però l'addio e la voglia di rimettersi in gioco allargando il raggio di azione per dedicarsi all'intera gestione di una società di calcio. Compito che il Perugia ha deciso di affidargli sostituendo così il predecessore Gianluca Comotto. Dunque, non possono mancare gli auguri al sannita Attilio Matarazzo per questa nuova avventura calcistica in serie cadetta.