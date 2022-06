Benevento, 5^ stagione in B. Sudtirol matricola. Fioccano le "grandi tradizioni" I numeri delle partecipazioni al campionato cadetto

Il prossimo 13 agosto comincerà la quinta stagione del Benevento nel campionato di serie B. Nonostante sia considerata una realtà temibile tra i cadetti, quella giallorossa è soltanto alla quinta partecipazione nel secondo torneo nazionale nella propria storia. Una tradizione breve, superata soltanto dal Sudtirol che sarà una matricola. La società che detiene il maggior numero di partecipazioni è il Brescia che giocherà per la 64^ volta in serie B (record per la categoria). Dalla Lega Pro sono salite piazze che vantano una lunga esperienza nel campionato come il Modena, alla sua 51^ partecipazione, e il Bari (47). Altrettano importanti sono le formazioni retrocesse dalla serie A, come il Venezia (38 partecipazioni), Genoa (34) e Cagliari (30). Il roster della B non è ancora completo. Manca all'appello la squadra che vincerà i play off di serie C, una tra Palermo e Padova. Al di là dell'esito finale, anche in questo caso parliamo di società con delle grandi tradizioni: i siciliani hanno affrontato la B 44 volte, mentre i veneti sono fermi a 38 partecipazioni.

La "classifica" delle presenze in B, compresa quella della prossima stagione:

Brescia 64

Modena 51

Bari 47

Venezia 38

Como 36

Pisa 36

Genoa 34

Cagliari 30

Parma 29

Perugia 29

Ternana 29

Ascoli 26

Reggina 25

Cosenza 24

Spal 24

Cittadella 16

Frosinone 12

Benevento 5

Sudtirol 1